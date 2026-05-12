【モデルプレス＝2026/05/12】俳優の黒羽麻璃央、元宝塚歌劇団月組トップ娘役の海乃美月、お笑いタレントのヒコロヒー、お笑いコンビ・ロッチのコカドケンタロウ、中岡創一らが12日、都内で行われた「GMO渋谷エンタメ祭2026」記者発表会に出席。イベントの見どころや意気込みを語った。【写真】32歳俳優、33歳元乃木坂メンバーとキス寸前◆黒羽麻璃央、豪華ミュージカル共演に期待7月11日にLINE CUBE SHIBUYAで開催される「GMO渋谷