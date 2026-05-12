かつてはバッテリコーチとして山本と共闘「長く接してきた」DeNAは12日、山本祐大捕手とソフトバンクの尾形崇斗投手、井上朋也内野手との2対1のトレードを発表した。同日には横浜スタジアムでDeNAの相川亮二監督が取材に応じ、電撃トレードについて「個人的な感情はある」などと胸中を語った。「今回、山本選手がトレードになったっていうところで、僕らとしてはやることは変わらなくて、ここにいるメンバー、ベイスターズのメン