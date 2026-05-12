ジェイアール名古屋タカシマヤにて、ディズニーキャラクター「くまのプーさん」にフォーカスした「くまのプーさん おひさまマーケット」を開催！”東海地区初”600点以上のグッズがあつまる2026年新バージョンのマーケットで、「くまのプーさん」の世界が楽しめます☆ 名古屋タカシマヤ ディズニー「くまのプーさん おひさまマーケット」 入場料：無料会期：2026年5月20日（水）〜5月25日（月）※最終日は午後5時