◆東都大学野球２部春季リーグ戦第４週第１日▽東農大１０―４帝京平成大（１２日・ＵＤ上尾）開幕から６連敗中だった東農大が帝京平成大を破り、今春のリーグ戦で待望の初勝利を挙げた。打線は両チーム無得点の２回、１死走者なしで７番・藤崎慶太（１年＝徳島商）が公式戦初本塁打となるソロを左越えへ放り込んだ。「打ったのは真っすぐです。レフトフライかなと思ったんですけど、力強く振れたので打球が伸びてくれた」と振