アイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」でデビューを目指す次世代グループ・KAWAII LAB.MATESの嶋崎結花（18、※崎＝たつさき）が、体調不良のため治療に専念し、一定期間活動を休止することが12日発表された。【写真】元気になって！治療に専念で一定期間活動を休止するKAWAII LAB.MATES・嶋崎結花KAWAII LAB.の公式Xでは「嶋崎結花 活動に関するお知らせ」と題して投稿。「いつもKAWAII LAB. MATESを応援いただき、誠にありが