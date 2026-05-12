ピアニストの清塚信也（43）が12日、自身のインスタグラムを更新。20年来の仲という俳優を紹介した。【写真】「浅野さんが参加している舞台は当たり」“20年来”の仲という清塚信也オフS投稿で、三谷幸喜氏が作・演出を手掛けたミュージカル『新宿発8時15分』を鑑賞したことを報告。「全てのパズルのピースが、絶妙に合わさったり合わさらなかったり」「三谷さんの自由自在の笑いには本当に憧れる 狙って笑わせるところと、日