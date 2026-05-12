20日発売の『non-no』（以下ノンノ／集英社）7・8月合併号通常版表紙には、ノンノモデルの遠藤さくら（乃木坂46）、横田真悠、久間田琳加、出口夏希、井上和（乃木坂46）、小坂菜緒（日向坂46）が登場する。【全身ショット】メロメロ…“お嬢様スタイル”で登場した遠藤さくら創刊55周年を記念した今号。ここでしか見られない6人のスペシャルフォトシュートと、お互いの印象や意外な関係性が分かるトークが展開される。ファ