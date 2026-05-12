セラミックス製造大手のNGKは約700億円を投じ、半導体製造装置部品の新工場を建設します。 【写真を見る】セラミックス製造大手｢NGK｣ 約700億円投じ半導体向けの新工場を石川県に建設へ 生産能力は約2割増 新工場を建設するのは、石川県能美市にあるNGKの自動車部品工場に隣接する、10万4000平方メートルの敷地です。 新工場の稼働で生産能力は約2割増加 NGKによりますと投資額は約700億円で、来年4月に着工。2029年10月