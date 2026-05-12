ミズノは、反発性を特長とするスーパートレーナー「MIZUNO NEO VISTA」シリーズの最新モデルとして、走行効率と安定性を追求した「MIZUNO NEO VISTA 3（ミズノネオビスタスリー）」を6月19日にミズノ公式オンライン、ミズノ直営店、一部のミズノランニング品取扱店で発売する。「MIZUNO NEO VISTA 3」は、ランニングにおいて重要となる「反発」「安定性」「効率性」を高い次元で両立することを目指し、設計を一新した。2層構造のミ