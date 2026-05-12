【ガチャガチャの森アピタ桑名店】 5月15日 オープン予定 所在地：三重県桑名市中央町3丁目21番地 営業時間：9時～21時 ルルアークは、三重県桑名市の商業施設「アピタ桑名」2階にカプセルトイ専門店「ガチャガチャの森アピタ桑名店」を5月15日にオープンする。営業時間は9時から21時まで。 「ガチャガチャの森」は、まるで森を探検