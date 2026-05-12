【ガチャガチャの森 アピタ桑名店】 5月15日 オープン予定 所在地：三重県桑名市中央町3丁目21番地 営業時間：9時～21時

ルルアークは、三重県桑名市の商業施設「アピタ桑名」2階にカプセルトイ専門店「ガチャガチャの森 アピタ桑名店」を5月15日にオープンする。営業時間は9時から21時まで。

「ガチャガチャの森」は、まるで森を探検するようなワクワク感の中でカプセルトイを楽しめる店舗。話題の商品から人気アイテムまで幅広く取り揃え、思わず時間を忘れて没頭できる空間として、全国各地で支持を集めてきた。

新店舗となる「ガチャガチャの森 アピタ桑名店」は、桑名駅から徒歩約5分の場所に位置する地域に根ざした商業施設内にオープン。778台のカプセルトイマシンを展開し、多彩なラインアップを取り揃え、幅広い世代に向けてカプセルトイの魅力を発信する。

同社は今後、近鉄和歌山店（フランチャイズ）、リヴィンよこすか店（フランチャイズ）のオープンも予定しており、さらなる店舗展開を進めていくとしている。

スタッフ常駐による安心の運営体制

カプセルトイ専門店の中には無人運営もある中、「ガチャガチャの森」では全店舗にスタッフを常駐配置している。商品選びに迷った際の案内から、トラブル時の対応まで、対面でサポートできる体制が整備されている。初めての人や子ども連れの人にも、安心して利用いただける環境づくりを大切にしている。

【ガチャガチャの森 アピタ桑名店】

所在地：三重県桑名市中央町3丁目21番地

オープン日：5月15日

営業時間：9時～21時

台数：778台