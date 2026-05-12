老化細胞を除去してくれる"若返りタンパク質"がある──超高齢社会の日本でいま、そんな最先端のアンチエイジング研究が進んでいる。【写真で見る】「どうすれば若返る？」前川教授による「DEL−1（デルワン）」の解説スライド4月22日、日本橋の会議室で開かれたセミナーに登壇したのは、"若返りタンパク質"と呼ばれる「DEL−1」研究の第一人者である新潟大学大学院医歯学総合研究科の前川知樹研究教授だ。前川教授の専門は免