この記事をまとめると ■日本には外交ナンバーというナンバーが存在する ■外交ナンバーは外交特権が適用されるので民事訴訟は難しい ■万が一外交ナンバーのクルマと事故に遭っても警察を呼び保険会社の連絡がマストだ 外交ナンバーの真実 都心の公道を走っていると時おり見かける、青地に白文字のナンバープレート。通称「外交官ナンバー（外ナンバー）」だ。高級セダンやSUVに装着されたそのプレートは、どこか威厳を感じさせ