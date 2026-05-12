グランピング施設「農園リゾートTHE FARM」（千葉県香取市）は、アニメ『葬送のフリーレン』コラボ宿泊企画「思い出を紡ぐ、星と焚き火の旅路」を、2026年7月17日〜10月16日の期間に開催。3月30日から現在予約を受け付けている。【画像】フリーレン×農園リゾートTHE FARMコラボ企画の内容「農園リゾートTHE FARM」は、関東最大級の規模を誇るグランピング施設。滞在中は季節の野菜の収穫体験に加え、露天風呂付きの天然温泉とサ