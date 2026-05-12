トランプ米大統領＝3月、フロリダ州（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】米FOXニュースの記者は11日、トランプ大統領が同社の電話取材に対し、ベネズエラを米国の51番目の州にすることを「真剣に検討している」と述べたとX（旧ツイッター）で明らかにした。トランプ政権はベネズエラの原油利権獲得に意欲を見せている。トランプ氏は、ベネズエラには40兆ドル（約6300兆円）相当の石油があるとし、「ベネズエラはトランプが大