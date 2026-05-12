◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）マイル女王決定戦、第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１は１７日、東京競馬場の芝１６００メートルで行われる。ニシノティアモで２４年当レース以来のＧ１・２勝目を狙う津村明秀騎手（４０）＝美浦・フリー＝は、闘病中の西山茂行オーナーを勇気づける１勝を誓った。勝負強さを見せる津村が、闘病中のオーナーに最高の良薬を届ける。ニシノテ