元ＡＫＢ４８でタレントの高橋みなみが１２日までにインスタグラムを更新し、同じく元ＡＫＢ４８のタレント・峯岸みなみとすき焼きランチへ行ったことを報告した。高橋らは三重・伊勢での仕事後に立ち寄ったといい「東京戻る前に皆んなでランチ。お昼からすき焼きにビール。贅沢（ぜいたく）ーー！！ここのすき焼き美味（おい）しすぎたー」と霜降りの入った松阪牛を使ったすき焼きを前に、峯岸とビールグラスを持って乾杯寸前