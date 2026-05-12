「俺たちの物語は、あの夏からはじまった。」 男子高校生２人が紡ぐ、ピュアで眩しい青春恋愛劇が開幕！ テレ東では7月1日(水)から、ドラマNEXT「君は夏のなか」(毎週水曜深夜24時30分～)を放送します。 原作は、BL界で数々の話題作を生み出してきた古矢渚による同名作。BLマンガを年間100冊以上読んでいる女性たちを中心に、電子書籍ストア「BOOK☆WALKER」スタッフが厳選した「【2026年最