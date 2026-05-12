「特定外来生物」に指定されているタイワンリス（藤沢市提供）藤沢市で２０２５年度のタイワンリス（クリハラリス）の相談・捕獲件数がいずれも前年度と比べ２倍超を記録し、過去最多となった。家庭で育てる作物が食べられる被害相談が相次ぎ、捕獲件数は３００匹を超えた。市は対策として市民に捕獲用おりの設置や貸し出しを進めている。タイワンリスは灰褐色の体と長い尾が特徴で、大きさは４０センチほど。ミカンなど農作物