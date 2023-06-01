中東情勢の混乱が続く中、大手菓子メーカーの「カルビー」は、一部商品のパッケージを白黒の2色に変更することが分かりました。関係者によりますと、カルビーは、中東情勢の影響で包装に使うインクなどの調達が不安定なため、通常、オレンジや黄色などが使用されている「ポテトチップスうすしお」などの一部の主力商品のパッケージを白と黒の2色に変更するということです。すでに小売店などに伝えており、今月25日以降の出荷分から