歌手の宇多田ヒカルが、11日放送のTBS系音楽番組『CDTVライブ!ライブ!』（後7：00）に出演。人気アニメの楽曲をテレビ初披露した。【写真】えっすご！オフ感あふれる2ショットを披露した宇多田ヒカル＆佐藤健宇多田はこの日「パッパパラダイス」「Flavor Of Life-Ballad Version」「One Last Kiss」の3曲を披露。「パッパパラダイス」はテレビ初披露となり、「Flavor Of Life-Ballad Version」はこの日のための特別アレンジで