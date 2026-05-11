関東大学バレーボール連盟は11日（月）、23日（土）に開催予定の2026年度春季関東大学男子1部バレーボールリーグ戦について、会場を変更することを発表した。 対象となるのは、日本体育大学 横浜・健志台キャンパスで開催予定だった第11日のリーグ最終戦。現時点で新たな会場は確定していない。 会場変更に伴い、現在はチケットの販売が一時中止となっている。すでにチケットを購入