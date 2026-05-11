粉々に割れた店のガラス。8日、福岡・北九州市のコインランドリーに突然、車が突っ込みました。防犯カメラが記録した事故の一部始終。利用客の女性が洗濯物を畳んでいたそのとき、ガラスと柱を壊しながら突っ込んできた車。その瞬間、女性は体をひねり、間一髪のところでよけました。接触は免れましたが、ガラスを踏んで足に軽いけがをしました。驚いて奥から出てきた従業員と車のドライバーには、けがはありませんでした。運転し