おととし7月の豪雨災害で大きな被害が出た酒田市の八幡地域で、防災機能を強化した新しい体育館が完成し、9日に竣工記念式典が行われました。改築されたのは、酒田市観音寺の八幡体育館です。1974年に建てられた以前の体育館は、現在の耐震基準を満たしておらず、おととしから改築工事が進められてきました。おととし7月の豪雨災害で、3か月間、工事が止まりましたが、4月17日に、無事竣工しました。7月の災害を教訓に、建物の基礎