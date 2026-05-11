豪雨災害の教訓生かし基礎を1メートルかさ上げ 防災拠点となる新体育館が完成 酒田市
おととし7月の豪雨災害で大きな被害が出た酒田市の八幡地域で、防災機能を強化した新しい体育館が完成し、9日に竣工記念式典が行われました。
改築されたのは、酒田市観音寺の八幡体育館です。1974年に建てられた以前の体育館は、現在の耐震基準を満たしておらず、おととしから改築工事が進められてきました。おととし7月の豪雨災害で、3か月間、工事が止まりましたが、4月17日に、無事竣工しました。
7月の災害を教訓に、建物の基礎を1メートルほどかさ上げしながら敷地を緩やかな斜面にしてバリアフリーを実現しました。また、バスケットボールのコートが2面取れるアリーナと、壁面が鏡張りになっていてダンスなどにも使えるフリーエリアには、弾力のある樹脂製の床材が使われ、耐久性や断熱性が高く、館内は冷暖房も完備しました。
9日に行われた竣工記念式典では、酒田市の矢口明子市長が「ここが安全安心の拠点となり心強く思う」とあいさつしました。
観音寺コミュニティ振興会 羽根田篤会長「今度は心配なく第1次避難所としてみんなが避難して来られる 過ごせると思いますので うれしいです」
竣工を祝って、市内の一輪車演舞グループ「酒田ユニサイクルケセラ」のメンバーが華麗な演舞を披露し、会場から大きな拍手が送られていました。