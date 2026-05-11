「幽☆遊☆白書」や「AKIRA」など多くの作品で活躍する声優の佐々木望さん。2013年、40代後半にして一般入試を経て東京大学に入学し、50代前半で卒業を果たしている。大学進学のきっかけは、30代半ばに声帯を痛めたこと。私は高校卒業後、基礎的な訓練を受けないまま声優デビューしたので、自己流だった発声法を改めるために本を読み漁りました。中には英語で書かれた専門的な文献も。英語はもともと好きでしたが、声の状態が安