サンワサプライ株式会社は5月11日（月）、AC出力ポートを搭載した大容量モバイルバッテリー「700-BTL061」を直販サイトで発売した。価格は1万3,800円。 モバイルバッテリーとしては珍しいAC出力ポートを備え、最大65Wまでの給電に対応。デジタルカメラの充電器やノートパソコンの純正ACアダプターなど、普段コンセントで使用している機器をそのまま外出先で使用できる。 USB Type-Cポ