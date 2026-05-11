元フィギュアスケート選手で現在はタレントとして活躍する浅田舞（３７）のトレーニングする姿が話題になっている。１１日に自身のインスタグラムを更新し、「ジムに通い始めて、最初は『頑張って行く場所』だったのに、今ではすっかり生活のルーティーンに」とつづり、ストイックにトレーニングメニューをこなす様子をアップした浅田。愛犬を抱っこしてスクワットするなど、「少しずつ積み重ねて、ついにスクワットもデッド