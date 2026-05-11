気象庁は5月11日、「高温に関する早期天候情報」を発表しました。 【画像で確認】各地で気温が「かなり高くなる」可能性お住まいの地域はいつから暑くなる？ 「高温に関する早期天候情報」は、その時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい高温となる可能性がいつもより高まっているときに、6日前までに注意を呼びかける情報です。 今回は東北地方から沖縄地方にかけての広い地域を対象に発表されました。