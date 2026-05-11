米疾病予防管理センター（CDC）は5月9日、米大手クルーズ会社のプリンセス・クルーズが運航するクルーズ船「カリビアン・プリンセス」号が4月28日にフロリダ州ポート・エバーグレーズを出港した後、航海中にノロウイルスの集団感染が発生し、乗客102人と乗員13人が感染症状を報告したと発表しました。乗客乗員に占める感染者数の割合が高いため、米国の公衆衛生関連部署はすでに厳格な防疫管理対策をスタートさせました。 CDCが7日