世界最大級のTKGイベントが、今年も池袋に帰ってきます。たまごかけごはん食べ放題イベント「卵フェスin東京2026」が、11月27日から29日までの3日間、東京・池袋のサンシャインシティで開催されることが発表されました。開催時間は各日10時から20時まで。最終日のみ18時30分閉場です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】会場となるのは、サンシャインシティ ワールドインポートマートビル4階の展示ホールA1。昨