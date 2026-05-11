【Amazonセール：タミヤ プラモデル】 5月11日 セール中 Amazonにて、タミヤのプラモデル「1/35 ミリタリーミニチュアシリーズ No.335 ドイツ陸軍 重対戦車自走砲 ナースホルン」などがタイムセールにラインナップしている。 今回セール対象となっているのは、「1/35 ミリタリーミニチュアシリーズ」より「No.335 ドイツ陸軍 重対戦車