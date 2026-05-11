梅雨の時期を前に、筑後川河川事務所は自治体や消防などと合同で、5月11日から管内の河川を視察しています。福岡県小郡市では午前10時半ごろ、筑後川河川事務所の職員と自治体、消防などが、筑後川水系の宝満川を視察しました。毎年、梅雨入りを前に行われる合同巡視では、洪水などに備え、注意が必要な場所などを事前に共有します。この日は堤防の危険箇所を確認し、川が増水した場合は土のうを積んで対応することを申し合わせま