甘粛省天水市甘谷県の大像山風景区を散策する観光客。（５月２日、ドローンから、天水＝新華社配信）【新華社蘭州5月11日】中国では今年の労働節（メーデー）連休（1〜5日）中、多くの国内観光客が地元周辺の県城（県の中心市街地）や郷、鎮を訪れて、旅程を急がず、ストレスの少ない旅を楽しむ県域での「のんびり旅行」の心地よさを体験した。甘粛省蘭州市に住む王（おう）さんも、このスタイルで連休最終日を満喫した。家族