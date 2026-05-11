札幌市白石区のマンションの一室で火事がありました。けが人はいないということです。火事があったのは、札幌市白石区本郷通１丁目北のマンションの一室です。５月１１日午前１０時すぎ、別の部屋の住人から「窓から煙」と消防へ通報がありました。消防が駆けつけたときには火や煙は確認されませんでしたが、マンションの４階一室で熱気を確認し、室内に入ったところ火事が発生していたということです。火はおよそ３０分後にほぼ消