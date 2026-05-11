10日夕方、大仙市の県道で原付バイクと普通貨物車が出会い頭に衝突する事故があり、原付バイクを運転していた63歳の男性が死亡しました。事故があったのは、大仙市上鶯野の県道角館六郷線と市道が交わる十字路です。大仙警察署の調べによりますと、10日午後4時50分ごろ、市道から県道に入ってきた原付バイクと、向かって右側から走ってきた普通貨物車が出会い頭に衝突しました。原付バイクに乗っていたのは、仙北市角館町に住む仙