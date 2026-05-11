イギリスのパワーメタルバンド、ドラゴンフォースが、元アーチ・エネミーのフロントウーマン、アリッサ・ホワイト＝グラズを新ボーカリストとして迎え入れたことを発表した。アリッサは現ボーカルのマーク・ハドソンとともに、バンドの次なる章を担うことになる。 【写真】アリッサがかつて所属フロントウーマンだったアーチ・エネミー アリッサのドラ