【モデルプレス＝2026/05/11】山下智久が主演を務める映画『正直不動産』（5月15日公開）より、ドラマ「クロサギ」からの仲である山下と山崎努（※「崎」は正式には「たつさき」）の場面写真とメイキング写真が解禁された。【写真】山下智久「クロサギ」以来の師・現89歳大物俳優との共演シーン◆山下智久、山崎努と映画版で再共演本作の主人公・永瀬財地演じる山下が師と仰ぐのは、長きにわたり第一線で活躍する日本が誇る名優・