生活応援事業として始まった東京アプリによる東京ポイントですが、対象は15歳以上の都民となっており、15歳未満の子どもは対象外です。 しかし、東京都福祉局では「子育て応援＋」事業が発足し、15歳未満の子どもに対しては現金支給がすでに始まっています。掲題のように一家全員が1人あたり1万1000円の恩恵を受けるためにはどうすればいいでしょうか。本記事では、東京ポイントの受け取り方などについて解説します。