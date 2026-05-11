「東京ポイント」をもらえない“15歳未満”にも「1人1万1000円」の現金支給があるって本当？ 家族全員で恩恵を受けるための条件とは？ 「東京アプリ生活応援事業」利用・申請の注意点

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生活応援事業として始まった東京アプリによる東京ポイントですが、対象は15歳以上の都民となっており、15歳未満の子どもは対象外です。   しかし、東京都福祉局では「子育て応援＋」事業が発足し、15歳未満の子どもに対しては現金支給がすでに始まっています。掲題のように一家全員が1人あたり1万1000円の恩恵を受けるためにはどうすればいいでしょうか。本記事では、東京ポイントの受け取り方などについて解説します。

東京都では15歳以上の都民を対象に「東京アプリ」の生活応援事業が2月2日からスタート

東京都が提供する「東京アプリ」を通じた生活応援事業「東京ポイント」は、マイナンバーカードを保有する都内在住の15歳以上の人が対象となっています。
開催期間は2026年2月2日から2027年4月1日で、対象者はアプリのダウンロードとマイナンバーカードによる本人確認により1万1000ポイントの付与を受けることができる仕組みです。付与される東京ポイントは、対象となる店舗やサービスで利用可能なデジタルポイントです。
事前にアプリをインストールして、本人であること、および都民であることの確認手続きを済ませる必要があります。手続きにはマイナンバーカードが求められるため、あらかじめ準備しておきましょう。

15歳未満で対象外の子どもには「子育て応援＋」による現金支給が予定されている

東京アプリの生活応援事業によるポイント付与ですが、15歳未満の子どもは対象外とされています。一方で東京都福祉局では「子育て応援＋」事業により、対象外となる子どもへの支援策が別途用意されています。
「子育て応援＋」では、一定条件を満たす世帯に対し1万1000円の現金支給が実施される予定です。これにより東京都は、都内の東京アプリおよび018サポート（東京都の子供・子育て支援）に登録している世帯全体に対し、15歳以上には1人あたり1万1000円相当のポイント、15歳未満には現金で同水準の支援をする方針が発表されていました。
なお公式には4月13日から支給が始まっており、振り込みのタイミングは個人によって異なるようです。3月15日までに018サポートの登録を済ませた方については、年3回の018サポート支給月のうち、4月分と同時に支給されるということです。3月16日以降に登録された方については、支給日が次回8月以降となる可能性があるため注意しましょう。

「東京アプリ」「東京ポイント」利用の注意点を解説

東京ポイントには利用期限や利用可能な施設が決まっているため、使用する際には事前に確認しておきましょう。また、付与された東京ポイントは、次にまとめるポイントと交換可能です。
 

「au PAY 残高」
「dポイント」
「メルカリポイント」
「楽天ペイ（楽天キャッシュ【基本型】）」
「Vポイント」

それぞれのポイントに対応したアプリのインストールや初期設定、最新版へのアップデートなども済ませておくことをおすすめします。

まとめ

東京アプリはインストールして、利用登録とマイナンバーカードによる本人確認が完了すればあとから1万1000ポイントが付与される生活応援事業が実施されています。
このアプリはマイナンバーカードを保有する都内在住の15歳以上の人が対象となっており、15歳未満の子どもには別途、東京都福祉局の「子育て応援＋」事業による現金支給が始まっています。対象となる方、または子どものいるご家庭は、恩恵を受けるためにもぜひチェックしておきましょう。
 

出典

東京都公式アプリ 東京アプリとは
東京都福祉局 子育て応援＋（プラス）について《4月10日更新》
東京都公式アプリ 東京アプリのはじめ方ガイドと参加方法
執筆者：FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー