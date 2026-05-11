「東京ポイント」をもらえない“15歳未満”にも「1人1万1000円」の現金支給があるって本当？ 家族全員で恩恵を受けるための条件とは？ 「東京アプリ生活応援事業」利用・申請の注意点

東京都では15歳以上の都民を対象に「東京アプリ」の生活応援事業が2月2日からスタート

東京都が提供する「東京アプリ」を通じた生活応援事業「東京ポイント」は、マイナンバーカードを保有する都内在住の15歳以上の人が対象となっています。

開催期間は2026年2月2日から2027年4月1日で、対象者はアプリのダウンロードとマイナンバーカードによる本人確認により1万1000ポイントの付与を受けることができる仕組みです。付与される東京ポイントは、対象となる店舗やサービスで利用可能なデジタルポイントです。

事前にアプリをインストールして、本人であること、および都民であることの確認手続きを済ませる必要があります。手続きにはマイナンバーカードが求められるため、あらかじめ準備しておきましょう。



15歳未満で対象外の子どもには「子育て応援＋」による現金支給が予定されている

東京アプリの生活応援事業によるポイント付与ですが、15歳未満の子どもは対象外とされています。一方で東京都福祉局では「子育て応援＋」事業により、対象外となる子どもへの支援策が別途用意されています。

「子育て応援＋」では、一定条件を満たす世帯に対し1万1000円の現金支給が実施される予定です。これにより東京都は、都内の東京アプリおよび018サポート（東京都の子供・子育て支援）に登録している世帯全体に対し、15歳以上には1人あたり1万1000円相当のポイント、15歳未満には現金で同水準の支援をする方針が発表されていました。

なお公式には4月13日から支給が始まっており、振り込みのタイミングは個人によって異なるようです。3月15日までに018サポートの登録を済ませた方については、年3回の018サポート支給月のうち、4月分と同時に支給されるということです。3月16日以降に登録された方については、支給日が次回8月以降となる可能性があるため注意しましょう。



「東京アプリ」「東京ポイント」利用の注意点を解説

東京ポイントには利用期限や利用可能な施設が決まっているため、使用する際には事前に確認しておきましょう。また、付与された東京ポイントは、次にまとめるポイントと交換可能です。



「au PAY 残高」

「dポイント」

「メルカリポイント」

「楽天ペイ（楽天キャッシュ【基本型】）」

「Vポイント」

それぞれのポイントに対応したアプリのインストールや初期設定、最新版へのアップデートなども済ませておくことをおすすめします。



まとめ

東京アプリはインストールして、利用登録とマイナンバーカードによる本人確認が完了すればあとから1万1000ポイントが付与される生活応援事業が実施されています。

このアプリはマイナンバーカードを保有する都内在住の15歳以上の人が対象となっており、15歳未満の子どもには別途、東京都福祉局の「子育て応援＋」事業による現金支給が始まっています。対象となる方、または子どものいるご家庭は、恩恵を受けるためにもぜひチェックしておきましょう。



出典

東京都公式アプリ 東京アプリとは

東京都福祉局 子育て応援＋（プラス）について《4月10日更新》

東京都公式アプリ 東京アプリのはじめ方ガイドと参加方法

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー