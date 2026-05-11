「兎に角面白い。観ながら泣いています」――カンテレ・フジテレビ系ドラマ『銀河の一票』(毎週月曜22:00〜)で与党幹事長・星野鷹臣を演じる坂東彌十郎が、物語の魅力を語った。きょう11日放送の第4話からは、野呂佳代演じるあかりの都知事選をめぐる物語が第二幕へ突入する。坂東彌十郎同作は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉(黒木華)が、政治素人のスナックママ・月岡