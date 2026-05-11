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○経済統計・イベントなど １０：３０中・消費者物価指数 １０：３０中・生産者物価指数 ２３：００米・中古住宅販売件数 ※米・３年物国債入札 ※ベッセント米財務長官が訪日（１３日まで） ○決算発表・新規上場など 決算発表：ハウス食Ｇ，マクニカＨＤ，オープンＨ，東急不ＨＤ，帝人，イビデン，日本酸素ＨＤ，東応化，住友ベ，扶桑化学，メルカリ，日油，第一三共，関西ペ，ＪＸ金属，ニチアス，神