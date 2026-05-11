歌手の千昌夫(79）が10日までに、自身のインスタグラムを更新。工藤静香との2ショットを公開した。 【写真】美女がとなりでデレデレですね 「工藤静香さん父親が青森出身と聞き親しみ感じました。」と投稿し、工藤の横で笑みを浮かべる写真を公開。千は岩手県出身でもあり、同じ東北の血を引くもの同士で距離が縮まったようで、「これからも宜しくお願いします。」と記した。 フォロワーからは「ステキよ～