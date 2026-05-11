【北中米W杯 日本代表選手の恩師を総直撃】【前編を読む】町野修斗〈前編〉想定外の珍プレーで一発退場「ホントに宇宙人なんです」（履正社高監督・平野直樹）FW町野修斗（ドイツ2部ボルシアMG／27歳）国内3チーム、海外2チームでプレーした町野のハイライトのひとつが、北九州をJ3からJ2に引き上げた2019〜2020年の2シーズンの好パフォーマンスだろう。そこから急浮上してカタールW杯を射止めた男は、北中米W杯メンバー入りは