7年後の伊勢神宮の式年遷宮に向け、市民らが木材を運ぶ「お木曳行事」が行われ、2日目のきのうは、多くの著名人が参加しました。式年遷宮は20年に1度、伊勢神宮の神殿などをすべて建て替えご神体を引っ越す儀式で、次は7年後の2033年に行われます。三重県伊勢市では、式年遷宮で使用される木材を市民らが運び入れる「お木曳行事」が、おとといから行われていて、きのうは市外からのボランティアおよそ1200人も加わりました。また、