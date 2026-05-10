8月29日と30日に放送される日本テレビ系チャリティー番組『24時間テレビ49-愛は地球を救う-』のチャリティーパートナーに、6人組グループ・SixTONESが決定しました。SixTONESのチャリティーパートナー就任が発表されたのは、10日放送のバラエティー番組『Golden SixTONES』の中でのこと。メンバーたちがゲームに挑戦する中、突如セットから日本テレビの水卜麻美アナウンサーが登場し、就任決定が発表されると、SixTONESの6人は驚き