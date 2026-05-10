8月29日と30日に放送される日本テレビ系チャリティー番組『24時間テレビ49-愛は地球を救う-』のチャリティーパートナーに、6人組グループ・SixTONESが決定しました。

SixTONESのチャリティーパートナー就任が発表されたのは、10日放送のバラエティー番組『Golden SixTONES』の中でのこと。メンバーたちがゲームに挑戦する中、突如セットから日本テレビの水卜麻美アナウンサーが登場し、就任決定が発表されると、SixTONESの6人は驚きの表情を見せていました。

■デビュー6周年のSixTONES

SixTONESは、2020年1月にCDデビューした6人組グループ。メンバーは、ジェシーさん、京本大我さん、松村北斗さん、郄地優吾さん、森本慎太郎さん、田中樹さんで構成され、歌唱力に定評のあるグループとして精力的にライブを開催。9月からは、全3か所を巡るスタジアムツアーが予定されています。

■“家族”よりも一緒にいるメンバー

今年のテーマは『わたしの家族の話〜あなたは誰を想う？〜』。ジェシーさんは「僕は、個人的にすごく感動して泣くと思いますが、そこをSixTONESのパワーで、みんなのその涙を笑顔にして、今年の夏乗り越えて、盛り上げていけたらいいなと思っております。みんなで“家族”になりましょう！ よろしくお願いします」と意気込みのコメント。

また、田中さんは「このメンバーが、正直もうここ10年ぐらいは家族より一緒にいます。なので、家族より顔を合わせている時間が多いし、家族より知っていることがお互い多いです。“田中家”とは別の“SixTONES家”というか、一家族のような感じもするので、メンバーが全員いるというのは、今回安心するところもあります」とメンバーへの信頼を明かしました。

■メンバーたちの親・“おやーんず”

結成11周年のSixTONESは、メンバーの家族もよく知っているそうで、“お互いの家族のことも分かるか？”という質問にこんな会話も。

京本：（メンバーに対して）みんな知ってる？ 今日の夜、“おやーんず”のママたちの食事会があるっぽいよ！

田中：SixTONESの親たちを“おやーんず”って言うんですよ。

森本：今回じゃないですけど、前回でいうと、うちの母親が子どもの名前と結成日を入れたTシャツを作って、それを“おやーんず”たちにあげるというのがありました。

郄地：（親たちが）それを着ている集合写真、送られてきた！（笑）

京本：慎太郎もよくSixTONESのために作ってくれるんですよ！

田中：やること似てるよね！

京本：慎太郎と似てるよね！

森本：やっぱり親子だろうね！

松村：お母さんがだいぶ似てきたよね！

全員：逆！ 逆！（笑）

田中：お母さんが、グーっと慎太郎に寄ってきちゃってるってこと！？（笑）

全員：（笑）

■涙もろいジェシー 対策方法は？

また、24時間テレビの放送で、不安なことや心配なことがあるかを聞かれたジェシーさんは「僕、めちゃくちゃ泣いちゃうと思うんですよ」と告白。

田中さんから「（ジェシーは）涙もろいんですよ、一番。伝えたいことをちゃんとしゃべれないのが怖いっていうことね」と言われると「そうです。すぐ感情が入っちゃうので」と素顔を明かしました。

すると、松村さんが「言うであろうコメントを“札”に書いておいて、泣いちゃったら、もうその札を出すとか！」と対策を提案し笑わせていました。