中国メディアの紅星新聞によると、東南アジアのタイで8日、観光客として入国し無許可で縦型ショートドラマを撮影していた中国人8人が逮捕された。タイの観光警察によると、チェンマイのハンドン地区にある住宅の敷地内で中国人グループが秘密裏に映像作品を撮影しているとの通報を受け、現場を急襲したところ中国人スタッフとタイ人通訳を発見した。グループは合法的な撮影許可証を提示できず、法律で義務付けられている政府関係者