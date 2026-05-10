■バレーボールSVリーグチャンピオンシップ 準決勝（10日、Asueアリーナ大阪）【日程一覧】バレーボール『ネーションズリーグ2026』6月3日開幕 ！ 初戦は女子がフランス、男子はウクライナと激突2戦先勝の準決勝・第2戦が行われ、レギュラーシーズン2位の大阪ブルテオンが3位のジェイテクトSTINGS愛知に3ー1（25ー23、25ー22、20ー25、25ー22）で勝利し、決勝進出を決めた。決勝は連覇を狙うサントリーサンバーズ大阪と対戦する