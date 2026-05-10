◆大相撲▽夏場所初日（１０日、両国国技館）元大関・朝乃山（高砂）が白星発進した。近大の後輩である幕内・錦富士（伊勢ケ浜）に起こされたが耐えると、左上手を引いて前に出ると一気に寄りきった。「体を密着させてうまく入れて良かった」と振り返った。初場所での幕内復帰後初めて初日に勝った。「流れを変えるわけではないが、久しぶりにしかも母の日の勝てて良かった」。母に対しては「産んでくれてありがとう。高校時